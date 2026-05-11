موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره ليدز يونايتد مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “توتنهام هوتسبير”.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل ليدز يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة.