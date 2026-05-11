الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

سر إهدار هاري كين ركلة جزاء لأول مرة مع بايرن ميونخ (صور)

كتب : وائل توفيق

12:55 م 11/05/2026 تعديل في 01:04 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هاري كين يهدر أول ركلة جزاء مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني_6
  • عرض 7 صورة
    لحظة إهدار هاري كين ركلة الجزاء أمام حارس مرمى فولفسبورج_4
  • عرض 7 صورة
    لاعب فولفسبورج يؤثر على مكان تسديد ركلة هاري كين_3
  • عرض 7 صورة
    لاعب فولفسبورج يؤثر على مكان تسديد ركلة النجم هاري كين_2
  • عرض 7 صورة
    هاري كين بعد ضياع أول ركلة جزاء له بالدوري الألماني هذا الموسم مع بايرن ميونخ_5
  • عرض 7 صورة
    هاري كين يهدر أول ركلة جزاء مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني2025-2026_7

لأول مرة هذا الموسم، يهدر هاري كين، نجم بايرن ميونخ، ركلة جزاء أثناء مواجهة فولفسبورج بالدوري الألماني، وذلك بعدما فقد توازنه قبل التسديد، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية تعمد أحد لاعبي المنافس التأثير على مكان تنفيذ الركلة.

سبب إهدار هاري كين ركلة جزاء في مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج

حصل البايرن على ركلة جزاء في الدقيقة 35 من المباراة، بعد تدخل من كونستانتينوس كوليراكيس، لاعب فولسفبورج، على مايكل أوليس.

كالعادة دخل كين لتسديد ركلة الجزاء، لكن ما حدث لم يكن في توقعه، إذ انزلقت قدمه اليسرى قبل تسديد الكرة مباشرة، ما أفقده توازنه لتذهب الكرة أعلى المرمى.

نجح كين في تسجيل جميع ركلات الجزاء الـ 24 التي سددها منذ انضمامه إلى البايرن قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف 2023، بينها 10 هذا الموسم.

وأظهرت لقطات كاميرا قناة "سكاي سبورت"، لاعب فولسفبورج، جانويل بيلوسيان، وهو يضغط على نقطة تسديد ركلة الجزاء، وعندما سُئل، قال، إنه كان تصرفا متعمدًا منه.

واعترف لاعب فولسفبورج، جانويل بيلوسيان، بالتدخل لمنع كين من تسجيل ركلة الجزاء، وفقا للموقع الرسمي للبوندسليجا.

ودافع باتريك ويمر عن زميله، وقال في تصريح بعد المباراة، هناك بعض الحيل التي يجب علينا استخدامها عندما نكون في حاجة إليها، وفقا للموقع الرسمي للبوندسليجا.

ماذا قال كومباني عن ضياع ركلة جزاء هاري كين؟

أما المدير الفني للبايرن، فينسينت كومباني، قال، أتفهم الأمر تماما، أعلم أن المنافس كان في حاجة إلى ذلك فهو في وضع حرج بجدول الترتيب.

ترتيب هاري كين في قائمة هدافين الدوري الألماني

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 33 هدفا، بفارق 14 هدفا عن صاحب المركز الثاني، دينيز أونداف، لاعب شتوتجارت الألماني.

وينتظر كين أن يكون أول لاعب يفوز بجائزة الهداف في أول ثلاث مواسم له بالدوري الألماني.

ترتيب بايرن ميونخ في البوندسليجا

يتصدر البايرن جدول ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة من 33 مباراة، يليه دورتموند برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، ثم آر بي لايبزج برصيد 65 نقطة من 33 مباراة، ثم شتوتجارت برصيد 61 نقطة من 33 مباراة.

سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
