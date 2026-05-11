مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب

استقر ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام التعاون ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله، مساء اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي والتعاون في إطار الجولة الـ32 من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “مدينة الملك عبدالله”.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – زكريا هوساوي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا – إنزو ميو – فرانك كيسييه

خط الهجوم: إيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

