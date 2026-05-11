مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب من الخطر
كتب : محمد خيري
يشهد اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.
يتصدر المباريات، لقاء توتنهام هوتسبير أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تُختتم منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو ضد جيرونا.
وفي الدوري الإيطالي، يستضيف نابولي نظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة 36.
أبرز مباريات اليوم:
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبير × ليدز يونايتد
الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD1
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو × جيرونا
الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD3
الدوري الإيطالي
نابولي × بولونيا
الساعة 9:45 مساءً – STARZ PLAY
الدوري السعودي
الرياض × الشباب
الساعة 7:50 مساءً – ثمانية2
التعاون × الأهلي السعودي
الساعة 9:00 مساءً – ثمانية1
