الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب من الخطر

كتب : محمد خيري

11:56 ص 11/05/2026
يشهد اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.

يتصدر المباريات، لقاء توتنهام هوتسبير أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تُختتم منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو ضد جيرونا.

وفي الدوري الإيطالي، يستضيف نابولي نظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة 36.

أبرز مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير × ليدز يونايتد
الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD1

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × جيرونا
الساعة 10:00 مساءً – beIN Sports HD3

الدوري الإيطالي

نابولي × بولونيا
الساعة 9:45 مساءً – STARZ PLAY

الدوري السعودي

الرياض × الشباب
الساعة 7:50 مساءً – ثمانية2

التعاون × الأهلي السعودي
الساعة 9:00 مساءً – ثمانية1

