احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزاً ثميناً على حساب مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 83، كما شهدت المباراة تسجيل هدف لصالح وست هام، إلا أن الحكم كريس كافاناج ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو بعدما احتسب خطأ لصالح لاعبي آرسنال.

وبهذا الانتصار، عزز آرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقترباً أكثر من حصد اللقب الغائب منذ موسم 2003-2004، إذ رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي لا تزال أمامه مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس بالإضافة إلى آخر جولتين من البطولة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 بعد فوز آرسنال اليوم:

ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 بعد فوز أرسنال

1- آرسنال – 79 نقطة

2- مانشستر سيتي – 74 نقطة

3- مانشستر يونايتد – 65 نقطة

4- ليفربول – 59 نقطة

5- أستون فيلا – 59 نقطة

6- بورنموث – 55 نقطة

7- برايتون – 53 نقطة

8- برينتفورد – 51 نقطة

9- تشيلسي – 49 نقطة

10- إيفرتون – 49 نقطة

11- فولهام – 48 نقطة

12- سندرلاند – 48 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد – 46 نقطة

14- كريستال بالاس – 44 نقطة

15- نوتنجهام فورست – 43 نقطة

16- ليدز يونايتد – 43 نقطة

17- توتنهام هوتسبير – 37 نقطة

18- وست هام يونايتد – 36 نقطة

19- بيرنلي – 21 نقطة

20- وولفرهامبتون – 18 نقطة

اقرأ أيضًا:

استعدًا للموسم الجديد.. مصراوي يكشف قرار الأهلي بخصوص 3 لاعبين معارين

هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب



