مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على وست هام يونايتد

كتب : نهي خورشيد

10:35 م 10/05/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 24 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 24 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 24 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (2)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (4)
  • عرض 24 صورة
    لاعبي أرسنال (2)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (3)
  • عرض 24 صورة
    أرسنال
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (5)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (1)
  • عرض 24 صورة
    أرسنال
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (17) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (4) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (10) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وأرسنال (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 24 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزاً ثميناً على حساب مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 83، كما شهدت المباراة تسجيل هدف لصالح وست هام، إلا أن الحكم كريس كافاناج ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو بعدما احتسب خطأ لصالح لاعبي آرسنال.

وبهذا الانتصار، عزز آرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقترباً أكثر من حصد اللقب الغائب منذ موسم 2003-2004، إذ رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي لا تزال أمامه مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس بالإضافة إلى آخر جولتين من البطولة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 بعد فوز آرسنال اليوم:

ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 بعد فوز أرسنال

1- آرسنال – 79 نقطة
2- مانشستر سيتي – 74 نقطة
3- مانشستر يونايتد – 65 نقطة
4- ليفربول – 59 نقطة
5- أستون فيلا – 59 نقطة
6- بورنموث – 55 نقطة
7- برايتون – 53 نقطة
8- برينتفورد – 51 نقطة
9- تشيلسي – 49 نقطة
10- إيفرتون – 49 نقطة
11- فولهام – 48 نقطة
12- سندرلاند – 48 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد – 46 نقطة
14- كريستال بالاس – 44 نقطة
15- نوتنجهام فورست – 43 نقطة
16- ليدز يونايتد – 43 نقطة
17- توتنهام هوتسبير – 37 نقطة
18- وست هام يونايتد – 36 نقطة
19- بيرنلي – 21 نقطة
20- وولفرهامبتون – 18 نقطة

اقرأ أيضًا:

استعدًا للموسم الجديد.. مصراوي يكشف قرار الأهلي بخصوص 3 لاعبين معارين

هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 أرسنال وست هام يونايتد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
علاقات

نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
نصائح طبية

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
أخبار مصر

حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو