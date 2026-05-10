إيران تسلّم ردّها النهائي على المقترح الأمريكي

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن تسليم طهران ردها النهائي على المقترح الذي قدّمته الولايات المتحدة بهدف وضع حد للصراع القائم بالمنطقة، حيث جرى تسليم الوثائق الرسمية عبر القناة الدبلوماسية الباكستانية التي تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات الشاقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا مكثفا لتقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأعمال القتالية.

أولوية إنهاء الحرب تتصدر ملامح الخطة الإيرانية المقترحة

أوضحت "إرنا"، اليوم الأحد، أن الخطة المقترحة تضع مسألة الإنهاء الفوري والدائم للحرب في المنطقة على رأس أولويات المفاوضات في مرحلتها الحالية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، فإن التركيز سينصب بشكل كامل على آليات وقف التصعيد العسكري وضمان عدم العودة إلى مربع المواجهات المسلحة، معتبرة أن هذه المرحلة هي الاختبار الحقيقي لجدية الأطراف في تحقيق الاستقرار الإقليمي المنشود.

المسار التفاوضي يبحث عن ضمانات لإنهاء الصراع الإقليمي

تُشير المعطيات الحالية إلى أن الرد الإيراني الذي وصل إلى يد الوسيط الباكستاني يتضمن رؤية طهران للضمانات المطلوبة لضمان نجاح المسار التفاوضي، حيث تشدد الإدارة الإيرانية على ضرورة أن تؤدي هذه الجولة إلى "نتائج ملموسة" تتجاوز مجرد التهدئة المؤقتة لتصل إلى إطار شامل يُنهي الحرب ويضمن سيادة الدول وأمن الممرات الملاحية والحدود الإقليمية في ظل التوترات المتصاعدة التي أثرت على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

ترقب دولي لنتائج الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن

تتجه الأنظار الآن نحو إسلام آباد بانتظار نقل الرد الإيراني إلى الإدارة الأمريكية وتقييم مدى توافقه مع المقترحات التي طرحتها واشنطن في وقت سابق، وسط تفاؤل حذر بإمكانية حدوث خرق دبلوماسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار، خاصة وأن الأطراف الدولية الفاعلة تضغط باتجاه دفع هذه المفاوضات إلى الأمام لتجنب اتساع رقعة الصراع الذي بات يهدد مصالح الطاقة والأمن العالمي بشكل مباشر.