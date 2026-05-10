سعر الدولار ينخفض في 9 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.