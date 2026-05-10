سعر الدولار ينخفض في 9 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

04:15 م 10/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

