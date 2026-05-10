حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة فوزاً مثيراً على حساب نظيره الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد 5 يوليو، وذلك ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بفرصة خطيرة في الدقيقة 46، بعدما توغل شيكو بانزا داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية كادت أن تصل إلى عدي الدباغ إلا أنه لم يتمكن من السيطرة عليها لتتحول إلى ضربة مرمى.

ورد اتحاد العاصمة سريعاً في الدقيقة 50 برأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم بقليل قبل أن يهدر الزمالك فرصة محققة في الدقيقة 52، بعد انفراد لشيكو بانزا بالحارس لكن تسديدته جاءت ضعيفة قبل أن يبعدها الدفاع من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 55، حصل الزمالك على خطأ في وسط الملعب بعد عرقلة عدي الدباغ، قبل أن يعود اتحاد العاصمة لتهديد المرمى في الدقيقة 59 برأسية خطيرة تصدى لها الحارس مهدي سليمان.

وشهدت الدقيقة 67 إلغاء هدف لصالح الزمالك، بعد تدخل تقنية الفيديو، إذ ألغي الهدف بداعي وجود خطأ على شيكو بانزا في بداية الهجمة التي انتهت بتسديدة من عدي الدباغ داخل الشباك.

وفي الدقيقة 76، سدد لاعب اتحاد العاصمة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة، قبل أن يطالب الفريق الجزائري بركلة جزاء في الدقيقة 88 إثر تدخل على ليكونزا إلا أن الحكم عاد لتقنية الفيديو في الدقيقة 89 ولم يحتسب شيئًا.

سبب طرد بنتايك في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

واشتعلت الدقائق الأخيرة بعدما سجل الزمالك هدفاً في الدقيقة 91 عبر بيزيرا بعد خطأ دفاعي، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 93 ليقرر إلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 94.

وشهدت الدقيقة 95 اعتراضات قوية من لاعبي الزمالك، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بنتايك في الدقيقة 96.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وفي الدقيقة 99، نجح أحمد خالدي في تسجيل هدف الفوز لاتحاد العاصمة من ركلة الجزاء بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك، ليحسم الفريق الجزائري المواجهة بهدف نظيف.

اقرأ أيضًا:

"بعد وفاة والده".. لقطة إنسانية من لاعبي الزمالك تجاه محمد شحاتة خلال مباراة اتحاد العاصمة

ملخص شوط الزمالك واتحاد العاصمة الأول في نهائي الكونفدرالية الإفريقية



