أعلن خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ونقيب المعلمين، موافقة الجمعية العمومية للصندوق على تحديث قائمة الأمراض المستعصية التي تُصرف لأصحابها منح مالية لا ترد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد السبت.

وأوضح الزناتي أن التحديث شمل إضافة 3 أمراض جديدة هي أورام المخ الحميدة، والتيبس الفقاري، والصدفية، ليصل إجمالي الأمراض المدرجة ضمن القائمة إلى 16 مرضًا.

وأشار إلى أن القائمة تضم عددًا من الأمراض المستعصية، بينها السرطان، والفشل الكلوي، وزراعة الأعضاء، والسكتة الدماغية، وبتر الأطراف، وفقد البصر أثناء الخدمة، والروماتويد، والذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد، وغيرها من الحالات المرضية الحرجة.

وأكد رئيس صندوق الزمالة أن الصندوق يصرف منحًا مالية لا ترد بحد أقصى 20 ألف جنيه للحالات المرضية المشمولة بالدعم، إلى جانب صرف منحة بقيمة 40 ألف جنيه لأسرة المعلم الذي يتوفى أثناء الخدمة نتيجة حادث.