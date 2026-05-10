الحكم على 6 متهمين في قضية "خلية المرج الثالثة".. الأحد

كتب : صابر المحلاوي

02:04 ص 10/05/2026

المستشار حماده الصاوي

تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم، الحكم على 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة"، على خلفية اتهامهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، خلال عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان.

تحقيقات النيابة في "خلية المرج الثالثة"

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثالث عشر وحتى التاسع عشر ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد بعض المتهمين بمستندات مزورة شملت تذاكر سفر مصطنعة وقيدًا عائليًا وشهادات ميلاد مزورة، لاستخدامها في تسهيل تحركاتهم.

وأوضحت التحقيقات أن عددًا من المتهمين ارتكبوا جرائم تزوير في أوراق أميرية ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين، كما اشترك بعضهم في تلك الجرائم بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية، في إطار مخططهم الإجرامي.

