اليوم.. بدء مهلة أخيرة لسداد مستحقات مياه الشرب في الفرافرة

كتب : محمد الباريسي

02:00 ص 10/05/2026

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مد فترة سداد مستحقات مياه الشرب لمدة أسبوع، استجابة لرغبة عدد من المواطنين، ومنحهم فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

موعد المهلة الجديدة

وقال سلامة محمد، رئيس مركز الفرافرة، إن المهلة تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد 10 مايو 2026، وتستمر حتى الخميس 14 مايو 2026، داعيًا المواطنين إلى سرعة التوجه إلى قسم الإيرادات بديوان عام المركز لسداد المستحقات خلال الفترة المحددة.

التيسير على المواطنين

وأكد المسؤول أن قرار المد يأتي في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة ظروفهم، مع الحفاظ على انتظام تحصيل مستحقات مياه الشرب، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وتحسين كفاءتها داخل مركز الفرافرة.

إجراءات قانونية بعد انتهاء المهلة

وشددت الوحدة المحلية على أنه في حال عدم سداد المستحقات خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقواعد واللوائح المعمول بها دون استثناء.

تنظيم خدمات المياه وتحسين الأداء

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم تحصيل مستحقات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب، باعتبارها من المرافق الحيوية، بما يسهم في دعم أعمال الصيانة والتشغيل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

