الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 0
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

"جدل تحكيمي واعتراضات".. الأهلي يتعادل مع الفيحاء في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

09:47 م 08/04/2026

أهلي جدة والفيحاء

شهد ستاد مدينة المجمعة الرياضية مساء الأربعاء مباراة مثيرة بين فريقي الأهلي والفيحاء في الجولة الـ 29 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

أهداف مباراة الأهلي والفيحاء


تقدم الأهلي أولاً في الدقيقة 36 عن طريق مهاجمه إيفان توني الذي استغل تمريرة إنزو ميلو ليسجل الهدف رقم 50 له مع الفريق في الدوري.


وفي الدقيقة 53، تمكن جايسون لاعب الفيحاء من إدراك التعادل بعد استغلال تمريرة مرتفعة لم يتمكن دفاع الأهلي من التعامل معها.


جدل تحكيمي بعد صافرة النهاية


شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، إذ احتج لاعبي الأهلي ومدربهم على قرار الحكم محمد السماعيل بعدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة إثر لمسة يد واضحة من مدافع الفيحاء.


ترتيب الدوري بعد المباراة


بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة محتلاً المركز الثاني، فيما يواصل النصر تصدر المسابقة برصيد 70 نقطة من 27 مباراة.

أما الفيحاء، فحقق نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع بعد تعثره في مباراتين متتاليتين.

دوري روشن الأهلي الفيحاء

البيت الأبيض: المقترح الإيراني البديل "أكثر واقعية" ويمكن دمجه مع خطة ترامب
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
وائل جسار يوجه رسالة لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة في بيروت
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران