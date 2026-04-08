شهد ستاد مدينة المجمعة الرياضية مساء الأربعاء مباراة مثيرة بين فريقي الأهلي والفيحاء في الجولة الـ 29 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

أهداف مباراة الأهلي والفيحاء



تقدم الأهلي أولاً في الدقيقة 36 عن طريق مهاجمه إيفان توني الذي استغل تمريرة إنزو ميلو ليسجل الهدف رقم 50 له مع الفريق في الدوري.



وفي الدقيقة 53، تمكن جايسون لاعب الفيحاء من إدراك التعادل بعد استغلال تمريرة مرتفعة لم يتمكن دفاع الأهلي من التعامل معها.



جدل تحكيمي بعد صافرة النهاية



شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، إذ احتج لاعبي الأهلي ومدربهم على قرار الحكم محمد السماعيل بعدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة إثر لمسة يد واضحة من مدافع الفيحاء.



ترتيب الدوري بعد المباراة



بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة محتلاً المركز الثاني، فيما يواصل النصر تصدر المسابقة برصيد 70 نقطة من 27 مباراة.

أما الفيحاء، فحقق نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع بعد تعثره في مباراتين متتاليتين.

