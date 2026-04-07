"تواجد صلاح وإيزاك".. قائمة ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كتب : مصراوي

06:09 م 07/04/2026
أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليفربول الإنجليزي غدا، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأربعاء 8 أبريل الجاري، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

قائمة ليفربول لمباراة باريس بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي، فريدري ودمان وكورنيل ميشيور

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز، أندرو روبيرتسون وجيريمي فريمبونج

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستر، كيرتس جونز، ريان جرافينبرخ وتري نيوني

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي وريو نجوموها

هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

ويطمح فريق ليفربول لمصالحة جماهيره في مباراة الغد، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق، منذ عدة أيام أمام مان سيتي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول تلقى هزيمة كبيرة أمام نظيره مان سيتي الإنجليزي، في ربع نهائي كأس الاتحاد بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

عادة صباحية شائعة قد ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ.. احذرها
"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
قبل انتهاء مهلة ترامب.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لفتح مضيق هرمز
"الشكمجية" يفتح باب الاكتتاب.. ما هي أبرز صناديق الاستثمار في الذهب؟
رياح وأتربة.. كيف تحمي نفسك من تقلب الطقس؟

