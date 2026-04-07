أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر، مشيرة إلى استمرار التباين في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، على أن يميل للبرودة إلى البارد ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في مصر

كشفت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء وجاءت كالتالي:

- درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 14 درجة للصغرى و24 درجة للعظمى.

- تسجل السواحل الشمالية 13 درجة للصغرى و21 درجة للعظمى.

- شمال الصعيد 11 درجة للصغرى و25 درجة للعظمى.

- جنوب الصعيد 17 درجة للصغرى و29 درجة للعظمى.

وحذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

هل تسقط الأمطار غدًا في مصر؟ الأرصاد تجيب

أشارت توقعات هيئة الأرصاد إلى وجود فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا، خاصة على السواحل الشرقية وسيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وتمتد فرص الأمطار الخفيفة بنسبة ضعيفة إلى مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، وقد تصل بشكل ضعيف جدًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأكدت "الهيئة" أن هناك نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وبعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة

أضافت "الارصاد" أنه من المتوقع أن تصاحب السحب الرعدية بعض الظواهر، مثل: نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب، واحتمال حدوث ضربات برق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن هذا التنبؤ تم إعداده وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع إمكانية تحديثه في حال حدوث أي تغييرات، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر.

