من الصعب مشاهدته بهذا الأداء.. شيرر يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

أكد نجم وسط ليفربول السابق ستيفن جيرارد، أن الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، يعد هو الأنسب لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن محمد صلاح في وقت سابق، من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

تصريحات جيرارد بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

وقال جيرارد في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بالتأكيد هناك قلق بشأن إمكانية تعويض محمد صلاح عن الفريق،خاصة وأن هناك عدد قليل من اللاعبين المتاحين يمكنهم تعويضه".

وأضاف: "أعتقد أن مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ، أحد أبرز اللاعبين الذين يمكنهم تعويض رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم، لكنه لن يكون متاح للبيع من قبل فريقه بشكل كبير".

وتابع: "لدي ثقة تامة في فريق التعاقدات بنادي ليفربول، بأن لديهم قدرة كبيرة على إيجاد خيارات مناسبة، لتعويض رحيل محمد صلاح عن الفريق ولكنه سيكون أمر صعب للغاية".

واختتم جيرارد تصريحاته: "على ليفربول إيجاد من يعوض المساهمات التهديفية، التي كان يقدمها صلاح مع الفريق من حيث المساهمات وهذا أمر صعب لما قدمه صلاح من مستوى رائع مع الفريق".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وظهر النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة فريق ليفربول في 35 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 19 هدفا بواقع تسجيل 10 أهداف تقديم 9 تمريرات حاسمة.

نتيجة مباراة ليفربول الماضية أمام مان سيتي

وكان فريق ليفربول تلقى هزيمة كبيرة في مباراته الماضية أمام مانشستر سيتي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ليودع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وفي سياق متصل يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأربعاء 8 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

