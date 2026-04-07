"بعد دعمه لفلسطين".. حكيم زياش يثير غضب بن غفير

أثار المغربي حكيم زياش، لاعب الوداد المغربي، غضب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسبب منشوره عن القضية الفلسطينية.

زياش يدعم القضية الفلسطينية

نشر حكيم زياش، صورة بن غفير وهو يحتفل بإقرار الكنيست لقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "هل سيدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟".

بن غفير يرد على زياش

هاجم بن غفير لاعب منتخب المغرب، وقال في تصريحات نقلتها قناة "RT": "لا يمكن للاعب معاد للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل لن تتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائها.. منذ أن توليت منصبي تغيرت السجون، وبمشيئة الله سنطبق العقوبة على جميع المسلحين".

دعم حكيم زياش

وأعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، التضامن مع زياش، وقال في بيان رسمي: "أعلنت أمانة "المصباح" في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 04 أبريل 2026 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تحيتها العالية لمواقف زياش الإنسانية الجرِّيئة والشُّجاعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وموقفه الأخير الرافض والمندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف: "وهي مواقف راقية تنسجم والمواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية، وأشقائهم الفلسطينيين، باعتبارها في نفس مستوى قضيتنا الوطنية الأولى".

