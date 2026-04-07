الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 0
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
21:00

أرسنال

"بعد دعمه لفلسطين".. حكيم زياش يثير غضب بن غفير

كتب : هند عواد

08:28 م 07/04/2026 تعديل في 08:48 م

حكيم زياش

أثار المغربي حكيم زياش، لاعب الوداد المغربي، غضب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسبب منشوره عن القضية الفلسطينية.

زياش يدعم القضية الفلسطينية

نشر حكيم زياش، صورة بن غفير وهو يحتفل بإقرار الكنيست لقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "هل سيدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟".

بن غفير يرد على زياش

هاجم بن غفير لاعب منتخب المغرب، وقال في تصريحات نقلتها قناة "RT": "لا يمكن للاعب معاد للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل لن تتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائها.. منذ أن توليت منصبي تغيرت السجون، وبمشيئة الله سنطبق العقوبة على جميع المسلحين".

دعم حكيم زياش

وأعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، التضامن مع زياش، وقال في بيان رسمي: "أعلنت أمانة "المصباح" في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 04 أبريل 2026 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تحيتها العالية لمواقف زياش الإنسانية الجرِّيئة والشُّجاعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وموقفه الأخير الرافض والمندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف: "وهي مواقف راقية تنسجم والمواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية، وأشقائهم الفلسطينيين، باعتبارها في نفس مستوى قضيتنا الوطنية الأولى".

اقرأ أيضًا:

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

(س وج).. أبرز تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟
تجربة غريبة.. موظفو اليابان يحولون كراسي المكاتب إلى سيارات سباق
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟