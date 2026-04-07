مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. إجراءات تأديبية من فيفا ضد الاتحاد الإسباني بسبب منتخب مصر

كتب : هند عواد

07:09 م 07/04/2026

مباراة مصر وإسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية من جماهير منتخب إسبانيا، ضد منتخب مصر، خلال المباراة الودية التي جمعتهما.

هتافات عنصرية من جماهير إسبانيا ضد منتخب مصر

شهدت مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، هتافات عنصرية من عدد كبير من المدرجات، خلال الشوط الأول، واضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى استخدام مكبرات الصوت لمطالبتهم بالتوقف.
وتعادل منتخب مصر مع إسبانيا 0-0، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادا لكأس العالم 2026.

فيفا يتخذ إجراءات تأديبية ضد إسبانيا

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقاً بشأن الهتافات العنصرية التي سُمعت خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر الأسبوع الماضي، إذ ردد جزء كبير من المتفرجين في ملعب آر سي دي إي في كورنيلا، هتاف "كل من لا يقفز فهو مسلم".
وأعلن فيفا بدء إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة الودية ضد مصر.

وأشار الحكم في تقريره إلى الهتافات المسيئة، كما ذكّر منظمو المباراة، عبر مكبرات الصوت والشاشات في الملعب، بأن " التشريعات المتعلقة بمنع العنف في الرياضة تحظر وتعاقب المشاركة الفعّالة في أعمال العنف أو كراهية الأجانب أو كراهية المثليين أو العنصرية ".
تتراوح العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين غرامة مالية وإلزامه بعرض رسائل مناهضة للعنصرية في المباريات اللاحقة، وبحسب صحيفة "آس" ، فإنه من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إغلاق الملعب أمام الجمهور في المباريات اللاحقة .

الفيفا اتحاد الكرة الإسباني منتخب مصر منتخب إسبانيا

أحدث الموضوعات

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
أخبار مصر

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
أخبار مصر

إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
الكويت تدعو السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد منتصف الليلة
شئون عربية و دولية

الكويت تدعو السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد منتصف الليلة
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
أخبار

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
أخبار مصر

رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

