رسميا.. إجراءات تأديبية من فيفا ضد الاتحاد الإسباني بسبب منتخب مصر

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية من جماهير منتخب إسبانيا، ضد منتخب مصر، خلال المباراة الودية التي جمعتهما.

هتافات عنصرية من جماهير إسبانيا ضد منتخب مصر

شهدت مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، هتافات عنصرية من عدد كبير من المدرجات، خلال الشوط الأول، واضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى استخدام مكبرات الصوت لمطالبتهم بالتوقف.

وتعادل منتخب مصر مع إسبانيا 0-0، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادا لكأس العالم 2026.

فيفا يتخذ إجراءات تأديبية ضد إسبانيا

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقاً بشأن الهتافات العنصرية التي سُمعت خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر الأسبوع الماضي، إذ ردد جزء كبير من المتفرجين في ملعب آر سي دي إي في كورنيلا، هتاف "كل من لا يقفز فهو مسلم".

وأعلن فيفا بدء إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة الودية ضد مصر.

وأشار الحكم في تقريره إلى الهتافات المسيئة، كما ذكّر منظمو المباراة، عبر مكبرات الصوت والشاشات في الملعب، بأن " التشريعات المتعلقة بمنع العنف في الرياضة تحظر وتعاقب المشاركة الفعّالة في أعمال العنف أو كراهية الأجانب أو كراهية المثليين أو العنصرية ".

تتراوح العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين غرامة مالية وإلزامه بعرض رسائل مناهضة للعنصرية في المباريات اللاحقة، وبحسب صحيفة "آس" ، فإنه من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إغلاق الملعب أمام الجمهور في المباريات اللاحقة .

