والدها تنبأ بموهبتها.. ابنة لوكا مودريتش تفوز بكأس جارينو مع ميلان

لفتت إيما ابنة لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق وميلان الحالي، الأنظار في إيطاليا، بعد تتويجها بكأس جارينو للسيدات.

ابنة لوكا مودريتش تفوز بالكأس مع ميلان

فازت إيما صاحبة الـ12 عاما، بكأس جارينو للسيدات مع ميلان، عقب الفوز على يوفنتوس في النهائي، أمس الإثنين.

إيما مودريتش، ابنة نجم ميلان السابق لوكا مودريتش، تلعب في فريق ميلان تحت 13 عاما، وسجلت هدفا في فوز فريقها على ساسولو بثلاثية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس جارينو، قبل أن تفوز على إنتر ميلان في نصف النهائي.

ووفقا لصحيفة "آس"الإسبانية، لعب إيما مع مدريد سي إف إف، خلال وجود مودريتش في ريال مدريد، ولم تتمكن من السير على خطى والدها مع المرينجي، لأنه لا يمتلك فرقا سنية لعمرها.

ومع انتقال لوكا مودريتش إلى ميلان، انضمت إيما لفريق تحت 13 عاما، وقال والدها عنها في تصريحات سابقة لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إنها موهوبة جداً، وستكون أفضل من والدها بالتأكيد".

