الدوري المصري

سموحة

0 2
17:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 2
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 1
21:00

أرسنال

والدها تنبأ بموهبتها.. ابنة لوكا مودريتش تفوز بكأس جارينو مع ميلان

كتب : هند عواد

09:11 م 07/04/2026 تعديل في 09:29 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ابنة لوكا مودريتش
    لوكا مودريتش

لفتت إيما ابنة لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق وميلان الحالي، الأنظار في إيطاليا، بعد تتويجها بكأس جارينو للسيدات.

ابنة لوكا مودريتش تفوز بالكأس مع ميلان

فازت إيما صاحبة الـ12 عاما، بكأس جارينو للسيدات مع ميلان، عقب الفوز على يوفنتوس في النهائي، أمس الإثنين.

إيما مودريتش، ابنة نجم ميلان السابق لوكا مودريتش، تلعب في فريق ميلان تحت 13 عاما، وسجلت هدفا في فوز فريقها على ساسولو بثلاثية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس جارينو، قبل أن تفوز على إنتر ميلان في نصف النهائي.

ووفقا لصحيفة "آس"الإسبانية، لعب إيما مع مدريد سي إف إف، خلال وجود مودريتش في ريال مدريد، ولم تتمكن من السير على خطى والدها مع المرينجي، لأنه لا يمتلك فرقا سنية لعمرها.

ومع انتقال لوكا مودريتش إلى ميلان، انضمت إيما لفريق تحت 13 عاما، وقال والدها عنها في تصريحات سابقة لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إنها موهوبة جداً، وستكون أفضل من والدها بالتأكيد".

اقرأ أيضًا:

"رجع الهوية".. رسالة قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة سيراميكا

"بعد دعمه لفلسطين".. حكيم زياش يثير غضب بن غفير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة".. كيف أنقذت أمريكا الطيار المفقود في إيران؟
"تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة".. كيف أنقذت أمريكا الطيار المفقود في إيران؟
دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟
دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط
16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟