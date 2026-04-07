توعد مصدر عسكري إيراني، بتوسيع دائرة الأهداف العسكرية لتشمل منشآت نفطية وحيوية كبرى في المنطقة، في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ تهديداته باستهداف محطات الطاقة الإيرانية في حرب إيران.

تهديدات طهران لمنشآت الطاقة بظل صراع إيران وأمريكا

وذكرت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصدر عسكري مطلع، أن طهران أعدت قائمة أهداف جديدة تشمل منشآت حيوية ردا على أي تحرك عسكري أمريكي محتمل.

وأوضح المصدر، أن التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس حالة من "اليأس والعجز"، مشددا على أن القوات الإيرانية جهزت ما وصفه بـ "الثقب الأسود" الذي سيستحيل على واشنطن الخروج منه في حال ارتكاب أي حماقة في سياق حرب إيران وأمريكا.

وكشف المسؤول العسكري، عن أن "المفاجآت" المعدة لمواجهة التحركات الأمريكية المحتملة تتضمن إدراج منشآت "أرامكو" النفطية، ومرافق "ينبع" في السعودية، بالإضافة إلى خط أنابيب "الفجيرة" في الإمارات، ضمن قائمة الأهداف المباشرة.

وأكد أن طهران لن تتردد في تكبيد الولايات المتحدة وشركائها أثمانا باهظة إذا ما أقدمت واشنطن على أي خطوة تصعيدية في حرب إيران.

تداعيات حرب إيران وأمريكا على أسعار النفط العالمية

أشار المصدر العسكري، إلى أن الرئيس الأمريكي يخطئ في تقدير النتائج الاقتصادية لتهديداته، حيث يعتقد أن الضغط العسكري سيؤدي لفتح الممرات المائية وخفض كلفة الطاقة.

وحذر المصدر، من أن أي اعتداء على البنية التحتية الإيرانية سيؤدي حتما لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار خلال الأيام القليلة القادمة، مما يضاعف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن حرب إيران وأمريكا.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي استنفاره الميداني، بينما تترقب العواصم الإقليمية تداعيات الإنذار الأخير الذي وجهه الرئيس الأمريكي.

وتؤكد المعطيات أن استمرار حالة الاستنفار بين إيران وأمريكا قد حول المنشآت النفطية في المنطقة إلى "أوراق ضغط" عسكرية واقتصادية، مما يضع استقرار الإمدادات الدولية على المحك في ظل استمرار تداعيات حرب إيران.