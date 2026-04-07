أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه يمتلك القدرة على منافسة باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن اللاعب ألكسندر إيزاك لن يبدأ المباراة ضمن التشكيل الأساسي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

تصريحات آرني سلوت

وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أوضح سلوت أن إيزاك شارك في تدريبات الفريق لمدة أسبوع تقريبا ليكون متاحًا ضمن القائمة، مؤكدا أنه لن يبدأ المباراة أساسيا في ظل عدم جاهزيته الكاملة، رغم التشاور مع الجهاز الفني واللاعب بشأن وضعه البدني.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن الأداء الذي قدمه فريقه في أول 35 دقيقة من إحدى المباريات الأخيرة يمنحه الثقة في القدرة على مجاراة باريس سان جيرمان، الذي وصفه بأنه من أفضل الفرق في اللعب المفتوح بفضل جودة لاعبيه وتنظيمه الفني.

وأضاف أن بلوغ ربع نهائي البطولة يعد إنجازا مهما، مؤكدا صعوبة المنافسة في دوري أبطال أوروبا، كما أبدى عدم رضاه عن بعض فترات الأداء هذا الموسم، معتبرا أن مواجهة فرق مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تمثل اختبارا حقيقيا لإثبات تطور الفريق وتجاوز فترات التراجع، خاصة بعد تجربة سابقة على ملعب الاتحاد.

وفي ختام تصريحاته، شدد على تركيزه على المباراة المقبلة فقط دون الانشغال بالمستقبل البعيد، مؤكدًا قوة باريس سان جيرمان الذي توج باللقب الأوروبي عن جدارة في الموسم الماضي.