إعلان

محتوى خادش يوقع بصانع محتوى في قبضة أمن الجيزة

كتب : مصراوي

09:33 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على صانع محتوى بعد رصد نشاطه في نشر مقاطع فيديو تتضمن التحريض على البلطجة، والظهور بسلاح أبيض، إلى جانب استخدام ألفاظ خادشة للحياء، في مخالفة صريحة للقانون والقيم المجتمعية.

رصد نشاط صانع محتوى بالجيزة

بدأت الواقعة بمتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية ورصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر من خلالها شخص مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات خطيرة، من بينها التلويح بسلاح أبيض، والرقص بطريقة استفزازية، فضلًا عن توجيه عبارات تحمل إيحاءات وألفاظًا غير لائقة.

وأثارت تلك المقاطع حالة من الاستياء بين المتابعين، نظرًا لما تحمله من رسائل تحرض على العنف وتروج لسلوكيات تتنافى مع القيم العامة.

ضبط صانع محتوى

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض كان يستخدمه في تصوير مقاطع الفيديو التي ينشرها.


اعترافات صانع محتوى

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف بقيامه بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر صفحته الشخصية.

وأوضح أن هدفه من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وجذب المتابعين، بما يتيح له تحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على المحتوى.

إجراءات قانونية حاسمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع إحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، في ضوء ما تم ضبطه من مواد مخدرة وسلاح أبيض، فضلًا عن المحتوى المنشور الذي يمثل مخالفة للقانون.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
رياضة عربية وعالمية

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
"صبر الخليج له حدود".. البحرين تعلق على فشل تمرير قرار مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

"صبر الخليج له حدود".. البحرين تعلق على فشل تمرير قرار مضيق هرمز
إيران تصدر تنبيها تحذيريا لـ 3 دول عربية: أخلوا هذه المناطق فورا
شئون عربية و دولية

إيران تصدر تنبيها تحذيريا لـ 3 دول عربية: أخلوا هذه المناطق فورا
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟