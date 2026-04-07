ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على صانع محتوى بعد رصد نشاطه في نشر مقاطع فيديو تتضمن التحريض على البلطجة، والظهور بسلاح أبيض، إلى جانب استخدام ألفاظ خادشة للحياء، في مخالفة صريحة للقانون والقيم المجتمعية.

رصد نشاط صانع محتوى بالجيزة

بدأت الواقعة بمتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية ورصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر من خلالها شخص مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات خطيرة، من بينها التلويح بسلاح أبيض، والرقص بطريقة استفزازية، فضلًا عن توجيه عبارات تحمل إيحاءات وألفاظًا غير لائقة.

وأثارت تلك المقاطع حالة من الاستياء بين المتابعين، نظرًا لما تحمله من رسائل تحرض على العنف وتروج لسلوكيات تتنافى مع القيم العامة.

ضبط صانع محتوى

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض كان يستخدمه في تصوير مقاطع الفيديو التي ينشرها.



اعترافات صانع محتوى

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف بقيامه بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر صفحته الشخصية.

وأوضح أن هدفه من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وجذب المتابعين، بما يتيح له تحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على المحتوى.

إجراءات قانونية حاسمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع إحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، في ضوء ما تم ضبطه من مواد مخدرة وسلاح أبيض، فضلًا عن المحتوى المنشور الذي يمثل مخالفة للقانون.

