لماذا غاب صبحي وشيكو بانزا عن السفر مع الزمالك للجزائر؟.. مصدر يوضح

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثنائي محمد صبحي وشيكو بانزا من قائمة الفريق المتجهة إلى الجزائر، لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، على استاد نيلسون مانديلا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

سبب غياب صبحي وشيكو بانزا

كشف مصدر داخل النادي أن غياب الحارس محمد صبحي يأتي بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع النهائي.

فيما تم استبعاد الجناح الأنجولي شيكو بانزا لعدم الجاهزية الفنية، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك للسفر إلى الجزائر كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.