"لم يكن لإنقاذ الطيار".. إيران تكشف سبب الإنزال الأمريكي في أصفهان

كشفت قناة Press TV الإيرانية معلومات جديدة بشأن العملية الأخيرة التي نفذها الجيش الأمريكية في محافظة أصفهان وسط إيران، والتي كانت وفق رواية الجيش الأمريكي لإنقاذ الطيار الثاني الذي سقط من طائرة F15.

وقالت القناة الإيرانية، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة في الأيام القليلة الماضية لاستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، كانت نتيجة مباشرة للهزيمة الكبيرة التي تكبدتها القوات الأمريكية في عملية أصفهان.

وأفادت القناة الإيرانية والتي تحدثت عن حصولها على معلومات حصرية، بأن الغارة التي وصفتها بالفاشلة نفذت بعد أن قامت القوات الأمريكية بعمليات استطلاع جوي مكثفة خلال الأيام التي سبقت الهجوم.

تسلسل واستطلاع

وتابعت القناة في تقريرها: "خلال هذه المهمات الأولية للتسلل والاستطلاع، فقدت الولايات المتحدة وربما "النظام الصهيوني" عددًا كبيرًا من الطائرات، بما في ذلك على الأقل طائرة A-10 Thunderbolt II و مروحيتان من طراز Black Hawk".

وأضافت القناة الإيرانية: "كشفت المعلومات التي حصلت عليها Press TV أن "ساعة الصفر" لعملية أصفهان الفاشلة تم تحديدها خلال اجتماع سري في البيت الأبيض تحت الإشراف المباشر للرئيس الأمريكي نفسه".

أوضحت القناة في تقريرها: "أصبح واضحًا الآن أن هذه العملية لم تكن لها أي صلة بالادعاء الأولي لإنقاذ طيار مقاتل من طراز F-15 تحطمت طائرته، كما روج له المسؤولون الأمريكيون. وبدلاً من ذلك، تشير الأدلة التي فحصتها Press TV وأكدتها إلى أن الهدف الحقيقي كان التسلل والهجوم على أحد المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان".

وكان موقع هبوط طائرات النقل C-130، الذي تم اختياره بناءً على عمليات الاستطلاع السابقة، هو مدرج مهجور يقع على مقربة خطيرة من أحد هذه المواقع النووية.

WATCH: Press TV has obtained information about recent US-Israeli operation in Isfahan which reveals the failure of the operation.



According to evidence, the FAILED OPERATION has NOTHING to do with the so-called rescue operation for an American airman



— Press TV 🔻 (@PressTV) April 7, 2026



فخ الجيش الإيراني

تابعت القناة في تقريرها الذي نشرته الثلاثاء: "أخطأ الأمريكيون في حساباتهم، معتقدين أن الدفاع الجوي الإيراني لن يكون قادرًا على مواجهة الطائرات المشاركة في العملية. ومع ذلك، علمت Press TV أن نشر العديد من الطائرات الأمريكية تم بينما كانت القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، في انتظارها. في الواقع، وقعت القوات الخاصة الأمريكية مباشرة في فخ نصبه الجيش الإيراني".

وأكدت القناة في تقريرها: "لم تُظهر القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش وقوى الأمن الداخلي (فراجا) وحرس الثورة الإسلامي (IRGC) والقوات الشعبية المحلية، أي رد فعل جدي في البداية عند هبوط أول طائرة C-130، التي كانت تقل عشرات من قوات الجيش الأمريكي. وتُظهر الأدلة أن الطائرة انحرفت قليلًا عن المدرج أثناء هبوطها على المدرج الترابي المهجور".

وأضافت القناة في تقريرها مزيد من التفاصيل قائلة: "بعد دقائق، اقتربت طائرة C-130 ثانية، تحمل مركبات متخصصة وعدة مروحيات من طراز MH-6 Little Bird ومعدات دعم أخرى. في تلك اللحظة، استهدفت القوات الإيرانية الطائرة الثانية قبل أن تهبط، مما أجبرها على الهبوط اضطراريًا بدلاً من الهبوط الطبيعي. ووصلت بعد ذلك مروحيتان من طراز Black Hawk بعد قليل".

— Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026

أهدافا مثالية

في هذه اللحظة، أصبحت الطائرة والمروحيات والقوات الخاصة التي نزلت من الطائرة الأولى أهدافًا مثالية للقوات المسلحة الإيرانية.

وفقا للقناة الإيرانية، فإنه : "بعد أن أدركت قوات الجيش الأمريكي أنها وقعت في الفخ، اتخذت غرفة العمليات في البيت الأبيض قرارًا حاسمًا: تحويل العملية الرئيسية للتسلل إلى الموقع النووي إلى عملية إنقاذ عاجلة لعدة عشرات من قوات الجيش الأمريكية المحاصرة تحت نيران الإيرانيين". لذا وفق قول القناة الإيرانية، أرسل الأمريكيون على الفور عدة طائرات أصغر لاستخراج قواتهم، وتمكنوا بالكاد من جمع الأفراد وسحبهم من المكان.

ترك معدات وأسلحة

وحسب القناة الإيرانية فإنه: "تم تنفيذ عملية الإنقاذ على عجل شديد لدرجة أن بعض الجنود والضباط تخلفوا عن معداتهم، بما في ذلك، حسب الأدلة التي تمتلكها Press TV، وثيقة تعريفية لضابط أمريكي تُركت في المنطقة، بهدف إنقاذ حياتهم.

وبعد إجلاء قوات الجيش الأمريكي، قامت مقاتلات أمريكية بفرض خط نيران بمدى خمسة كيلومترات لمنع القوات الإيرانية من الاقتراب من طائرات C-130 المهجورة في المدرج. كما قامت الطائرات بقصف معداتهم الخاصة بشدة لمنع وقوعها في أيدي الإيرانيين وفقا للقناة الإيرانية.

إنقاذ الطيار الأمريكي

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات المسلحة الأمريكية دفعت بنحو 21 طائرة عسكرية فور إسقاط المقاتلة إف-15 إي، في إطار عمليات البحث والإنقاذ التي أُطلقت لاستعادة طاقم الطائرة.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قبل أيام قليلة، أن الموجة الأولى من عمليات البحث والإنقاذ نجحت في تحديد موقع أحد الطيارين، حيث جرى إجلاؤه بواسطة مروحية إنقاذ من طرازHH-60W جولي غرين 2.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ضابط أنظمة الأسلحة تمكن من النجاة بعد القفز من الطائرة، رغم إصابته ونزيف وجهه، حيث اضطر إلى تسلق تضاريس جبلية وعرة لتفادي الوقوع في الأسر.