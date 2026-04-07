أفاد مصدران إسرائيليان لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن إسرائيل أعدّت قائمة محدثة من الأهداف داخل إيران، تشمل مواقع حيوية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وذلك في إطار الاستعداد لما وصف بـ"سيناريو طوارئ" في حال فشل الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة مع طهران.

ونقل عن أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني إسرائيلي، أن بلاده تترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك خططاً إضافية يجري إعدادها للأسابيع القادمة بانتظار الحصول على موافقة أمريكية.

من جانبه، أشار مصدر آخر إلى أن إسرائيل لا تبدي تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه من أي ترتيبات محتملة لوقف إطلاق النار خلال محادثاته الأخيرة مع ترامب. وأضاف أن تل أبيب ترى ضرورة أن يتضمن أي اتفاق إلزام إيران بتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب، إلى جانب وقف جميع أنشطة التخصيب بشكل كامل.

وكان نتنياهو وترامب قد أجريا اتصالاً هاتفياً، الأحد، عقب عملية إنقاذ طيارين أمريكيين سقطت طائرتهما داخل الأراضي الإيرانية، حيث تناولت المحادثات مسارات الحلول الدبلوماسية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق العسكري بين الجانبين فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وفي السياق ذاته، صرّح ترامب خلال مؤتمر صحفي بأن إيران قد تُهزم خلال "ليلة واحدة"، وربما يكون ذلك مساء الثلاثاء، مكرراً تحذيراته من إمكانية استهداف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم إعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه منح إيران مهلة حتى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن وصف ترامب مقترحاً دولياً لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بأنه خطوة مهمة لكنها غير كافية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران رفضت المقترح، مطالبة بإنهاء الحرب بشكل دائم.