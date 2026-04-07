أعرب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن حزنه الشديد بسبب الأزمة التي يمر بها نجله حسين، مؤكدًا احترامه الكامل لمؤسسات الدولة وثقته في نزاهة القضاء المصري.

وحرص ميدو على تقديم اعتذار إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وكافة مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب غيابه عن المشاركة في تصوير البرومو الخاص بالتطبيق الإلكتروني للنادي.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "نؤمن بقضاء الله، وما نمر به اختبار صعب لنا جميعًا، وفي الوقت نفسه هو درس قاسٍ".

وأضاف أنه يواجه هذه الأزمة برفقة أسرته بكل شجاعة، مطالبًا محبيه بالدعاء له ولزوجته وأبنائه لتجاوز هذه المحنة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نثق أن الله يدبر لنا دائمًا ما هو أفضل، حتى وإن لم ندرك ذلك الآن".

تجديد حبس نجل ميدو 15 يوما

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قد قرر تجديد حبس حسين، نجل ميدو، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومشروبات كحولية، إلى جانب القيادة بدون رخصة وإتلاف ممتلكات عامة.