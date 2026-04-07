دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

إعلان

"درس صعب وأدعو لوالدته".. أول تعليق لميدو بعد أزمة حبس نجله

كتب : محمد خيري

12:40 م 07/04/2026

أحمد حسام ميدو

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن حزنه الشديد بسبب الأزمة التي يمر بها نجله حسين، مؤكدًا احترامه الكامل لمؤسسات الدولة وثقته في نزاهة القضاء المصري.

وحرص ميدو على تقديم اعتذار إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وكافة مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب غيابه عن المشاركة في تصوير البرومو الخاص بالتطبيق الإلكتروني للنادي.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "نؤمن بقضاء الله، وما نمر به اختبار صعب لنا جميعًا، وفي الوقت نفسه هو درس قاسٍ".

وأضاف أنه يواجه هذه الأزمة برفقة أسرته بكل شجاعة، مطالبًا محبيه بالدعاء له ولزوجته وأبنائه لتجاوز هذه المحنة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نثق أن الله يدبر لنا دائمًا ما هو أفضل، حتى وإن لم ندرك ذلك الآن".

تجديد حبس نجل ميدو 15 يوما

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قد قرر تجديد حبس حسين، نجل ميدو، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومشروبات كحولية، إلى جانب القيادة بدون رخصة وإتلاف ممتلكات عامة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أب يعذب طفله ويسجّل الواقعة في فيديو لإجبار والدته على العودة للمنزل بسوهاج
رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف حقيقة وجود رياح الخماسين
يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا
دويتشه بنك يتوقع تسارع التضخم في مصر إلى 15% خلال مارس
إعلان

إعلان

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس