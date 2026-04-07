يعاني فريق سيراميكا كليوباترا من غيابات قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام النادي الأهلي، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا، لمواجهة الأهلي، مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، في بداية مشوار حسم اللقب.

غياب فريق كامل عن سيراميكا كليوباترا

ويواجه المدير الفني علي ماهر أزمة حقيقية في اختيار التشكيل الأساسي، في ظل غياب ما يقرب من فريق كامل، حيث يفتقد خدمات 11 لاعبًا لأسباب متنوعة ما بين الإيقاف والإصابات وبرامج التأهيل.

ويغيب عمرو السولية عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، فيما يعاني عمرو قلاوة من جزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما تعرض عمر كمال عبد الواحد لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية.

كما يغيب كريم نيدفيد بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي، إلى جانب إبراهيم محمد وفريدي كوبلان نتيجة إجهاد وتمزق عضلي، في حين يواصل كل من عبد الله مجدي ومحمد عبد الله برنامجهما التأهيلي.

ويخضع الثنائي محمد رضا "بوبو" وسيموكوندا للعلاج من إصابات عضلية، بينما تعرض إسلام عيسى لقطع في الرباط الصليبي، ما يزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي.

الأهلي في المركز الثالث

في المقابل، يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ساعيًا لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر الزمالك، وبيراميدز صاحب المركز الثاني، في سباق المنافسة على صدارة الدوري.