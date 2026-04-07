شهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حادثًا مؤسفًا بعد انقلاب سيارة ربع نقل داخل إحدى الترع، ما أسفر عن إصابة 12 عاملًا بإصابات متفرقة، وسط استجابة سريعة من الأجهزة المعنية.

تفاصيل الحادث

تعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة تقع بين قريتي “القرية” و”القرايا”، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين العمال الذين كانوا على متن السيارة.

إصابات متنوعة ونقل للمستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة 12 عاملًا بإصابات متنوعة، شملت كدمات وسحجات وكسورًا وجروحًا متفرقة بالجسم، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بشكل فوري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية.

تحرك عاجل من الجهات المعنية

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، ورفع آثار الواقعة، والعمل على تسيير الحركة في المنطقة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.