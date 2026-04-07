مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة

كتب : محمد عبد الهادي

10:58 ص 07/04/2026

فرانك فيركواتيرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد فرانك فيركواتيرين، المدير الرياضي ومدرب منتخب بلجيكا السابق، أن مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الشياطين الحمر ليسوا مرشحين للتتويج بكأس العالم 2026.

أوضح فرانك فيركواتيرين في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورت"، أن مواجهة مصر ستحمل طابعًا قويًا بين الفريقين، لكنه يتمنى فوز منتخب بلاده في اللقاء.

وأشار إلى أن انخفاض مستوى لاعبي منتخب بلجيكا أصبح مقلقًا قبل انطلاق المونديال، وهو ما يجعله غير مرشح للتتويج باللقب.

واختتم تصريحاته بأنه يُرشح عدة منتخبات للفوز بلقب كأس العالم 2026، يأتي على رأسها إسبانيا وفرنسا والأرجنتين.

ويقع منتخب بلجيكا رفقة مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة إيران ونيوزيلندا.

فرانك فيركواتيرين منتخب بلجيكا منتخب مصر كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
أخبار المحافظات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-4: تحذير لهذا البرج.. حب وأموال لهؤلاء
علاقات

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

لن تتوقعه.. هذا هو أفضل توقيت لتناول فيتامين ب 12
نصائح طبية

أخبار

المزيد

