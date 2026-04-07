أكد فرانك فيركواتيرين، المدير الرياضي ومدرب منتخب بلجيكا السابق، أن مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الشياطين الحمر ليسوا مرشحين للتتويج بكأس العالم 2026.

مدرب بلجيكا السابق يتحدث عن مواجهة مصر بكأس العالم

أوضح فرانك فيركواتيرين في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورت"، أن مواجهة مصر ستحمل طابعًا قويًا بين الفريقين، لكنه يتمنى فوز منتخب بلاده في اللقاء.

وأشار إلى أن انخفاض مستوى لاعبي منتخب بلجيكا أصبح مقلقًا قبل انطلاق المونديال، وهو ما يجعله غير مرشح للتتويج باللقب.

واختتم تصريحاته بأنه يُرشح عدة منتخبات للفوز بلقب كأس العالم 2026، يأتي على رأسها إسبانيا وفرنسا والأرجنتين.

ويقع منتخب بلجيكا رفقة مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة إيران ونيوزيلندا.

أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟



