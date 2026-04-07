قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحركات التي تقودها مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعكس إدراكًا استراتيجيًّا دقيقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، والتي تتسم بتشابك الأزمات واحتمالات اتساع رقعة الصراع إقليميًّا؛ بما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

تحرك مصري يستهدف احتواء التصعيد قبل تحوله إلى صراع شامل

وأوضح محسب أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يمثل نموذجًا واضحًا لتحرك مصري يستهدف احتواء التصعيد قبل تحوله إلى صراع شامل.

وقال محسب إن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تكثيف التنسيق مع القوى الدولية المؤثرة؛ خصوصًا الشركاء الأوروبيين، لخلق مسار ضاغط نحو التهدئة والحلول السياسية، مضيفًا أن تأكيد مصر ضرورة وقف الحرب وتضافر الجهود الدولية يعكس انتقالها من مرحلة التفاعل مع الأزمة إلى مرحلة إدارة التوازنات الإقليمية، بما يمنع انزلاق المنطقة إلى سيناريوهات الفوضى أو المواجهة المفتوحة.

القاهرة لن تسمح بفرض واقع إقليمي جديد قائم على تهديد سيادة الدول

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الدور يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن الموقف المصري الرافض للاعتداءات على الدول العربية، يحمل رسائل سياسية واضحة؛ مفادها أن الأمن القومي العربي يمثل أولوية لا تقبل المساس، وأن القاهرة لن تسمح بفرض واقع إقليمي جديد قائم على تهديد سيادة الدول أو زعزعة استقرارها ، وهو ما يندرج ضمن سياسة ردع دبلوماسي متوازن.

وشدد محسب على أن التحرك المصري لا ينفصل عن البعد الاقتصادي للأزمة، موضحًا أن استمرار التصعيد يهدد بشكل مباشر استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الدولي، مؤكدًا أن مصر تتحرك برؤية شاملة تسعى إلى تقليل الخسائر ومنع تفاقم التداعيات الاقتصادية عالميًّا.

وأكد النائب أن التنسيق المصري مع دول مثل إسبانيا يعكس بناء محور دولي داعم للحلول السلمية، قائم على رفض التصعيد العسكري، وهو ما يعزز فرص احتواء الأزمة في مراحلها الحالية قبل خروجها عن السيطرة، مشددًا على أن مصر تتحرك في هذه اللحظة الدقيقة باعتبارها "صمام أمان" للاستقرار الإقليمي، من خلال تبني دبلوماسية نشطة تستهدف منع اتساع الصراع، والحفاظ على تماسك المنطقة، وتهيئة المناخ اللازم للعودة إلى مسارات الحل السياسي.