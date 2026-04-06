الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

رامى صبري ينتقد الأخطاء التحكيمية في مباراة فاركو وغزل المحلة

كتب : محمد عبد الهادي

05:34 م 06/04/2026

رامي صبري

انتقد رامي صبري المدير الرياضى لنادى فاركو الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة فريقه ضد غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الثانية من منافسات مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

وشدد رامي صبري رفضه الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة فاركو من جانب طاقم التحكيم بالكامل بقيادة أمين عمر خاصة ركلة الجزاء الغير صحيحة التي احتسبت ضد فاركو لصالح الغزل.

وأكد المدير الرياضى لنادي فاركو أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم أمين عمر ولغاها حكم تقنية الفيديو رغم صحتها.

وأكد رامي صبري أن مثل هذه الأخطاء تؤثر علي نتائج المباريات وبالتالي علي صراع المنافسة على النجاة من الهبوط .

وطالب المدير الرياضى لنادى فاركو ، اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام بمراعاة العدالة التحكيمية لأن غيابها يهدر مجهود أندية ولاعبين ومدربين وأجهزة فنية دون وجه حق لاسيما مع سخونة المنافسة في المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة.

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أخبار مصر

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا

قريبًا.. طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق