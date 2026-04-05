مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

وزير الرياضة الإيراني يثير الجدل حول المشاركة في كأس العالم.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:02 م 05/04/2026 تعديل في 02:48 م

منتخب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، آخر المستجدات حول أزمة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة.

وشهدت الفترة الماضية تكهنات حول مشاركة منتخب إيران في المونديال في ظل التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، والتي تستضيف مبارياتها بالبطولة.

جدير بالذكر أن منتخب إيران يقع في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

آخر مستجدات أزمة مشاركة إيران في كأس العالم 2026

أوضح أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، لوكالة الأناضول التركية أن هناك مفاوضات جارية من قبل إيران مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنقل مبارياتنا إلى المكسيك بدلا من أمريكا.

وتابع: "قدمنا طلبًا للفيا لكننا لم نتلق ردًا حتى الآن، وفي حال تمت الموافقة سيتكون إيران متواجدة في المونديال بالتأكيد".

وواصل وزير الرياضة الإيراني: "لاعبي المنتخب يواصلون استعداداتهم للمشاركة في البطولة بشكل طبيعي، وسنواصل عمل ذلك بالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم".

واختتم: "سنظل مستعدين للمشاركة في كأس العالم ولكن القرار النهائي يعود لحكومتنا".

إقرأ أيضًا:
"كبش فداء".. كيف دافعت جماهير ليفربول عن محمد صلاح (صور)

أول بطل في الإسماعيلية.. كل ماتريد معرفته عن نادي القناة بعد عودته للممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إيران كأس العالم منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
أخبار مصر

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق