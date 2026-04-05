كشف أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، آخر المستجدات حول أزمة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة.

وشهدت الفترة الماضية تكهنات حول مشاركة منتخب إيران في المونديال في ظل التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، والتي تستضيف مبارياتها بالبطولة.

جدير بالذكر أن منتخب إيران يقع في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

آخر مستجدات أزمة مشاركة إيران في كأس العالم 2026

أوضح أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، لوكالة الأناضول التركية أن هناك مفاوضات جارية من قبل إيران مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنقل مبارياتنا إلى المكسيك بدلا من أمريكا.

وتابع: "قدمنا طلبًا للفيا لكننا لم نتلق ردًا حتى الآن، وفي حال تمت الموافقة سيتكون إيران متواجدة في المونديال بالتأكيد".

وواصل وزير الرياضة الإيراني: "لاعبي المنتخب يواصلون استعداداتهم للمشاركة في البطولة بشكل طبيعي، وسنواصل عمل ذلك بالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم".

واختتم: "سنظل مستعدين للمشاركة في كأس العالم ولكن القرار النهائي يعود لحكومتنا".

