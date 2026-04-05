الدوري الإيطالي

يوفنتوس


18:00

جنوى

الدوري المصري

زد


20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية


17:00

بتروجت

ماذا قالت الصحف العالمية عن رباعية مانشستر سيتي ضد ليفربول؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:46 م 05/04/2026 تعديل في 04:36 م

إيرلينج هالاند (1)

يتواصل الحديث عن الخسارة المذلة التي تلقاها فريق ليفربول أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

حيث سلطت الصحف العالمية اليوم الأحد، الضوء نحو الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ليفربول، وتفوق مانشستر سيتي بقيادة مهاجم ايرلينج هالاند بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

تعليق الصحف الأجنبية على مباراة ليفربول ومانشستر سيتى

صحيفة "صن" البريطانية كتبت: "هالاند يسجل ثلاثية رائعة فى كأس الاتحاد الإنجليزي، وصلاح يهدر ركلة جزاء؛ ما يضع سلوت تحت ضغط كبير على منصبه".

بينما كتبت صحيفة "People sports" : "هاتريك.. ثلاثية إيرلينج تقصي الريدز ويقود السيتي لنصف النهائي".

أما صحيفة "إكسبريس سبورت"، فعنونت: "مانشستر سيتي 4 – 0 ليفربول.. جوارديولا يتابع المباراة من المدرجات ويشاهد هالاند يسجل ثلاثية ويقود السيتي إلى ويمبلي".

وقالت شبكة"BBC": "يعد محمد صلاح أحد أفضل لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي، لكن هذا اليوم كان يومًا للنسيان بالنسبة للمهاجم المصري".

صحيفة People sports

مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح هالاند

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
