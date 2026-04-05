يتواصل الحديث عن الخسارة المذلة التي تلقاها فريق ليفربول أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

حيث سلطت الصحف العالمية اليوم الأحد، الضوء نحو الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ليفربول، وتفوق مانشستر سيتي بقيادة مهاجم ايرلينج هالاند بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

تعليق الصحف الأجنبية على مباراة ليفربول ومانشستر سيتى

صحيفة "صن" البريطانية كتبت: "هالاند يسجل ثلاثية رائعة فى كأس الاتحاد الإنجليزي، وصلاح يهدر ركلة جزاء؛ ما يضع سلوت تحت ضغط كبير على منصبه".

بينما كتبت صحيفة "People sports" : "هاتريك.. ثلاثية إيرلينج تقصي الريدز ويقود السيتي لنصف النهائي".

أما صحيفة "إكسبريس سبورت"، فعنونت: "مانشستر سيتي 4 – 0 ليفربول.. جوارديولا يتابع المباراة من المدرجات ويشاهد هالاند يسجل ثلاثية ويقود السيتي إلى ويمبلي".

وقالت شبكة"BBC": "يعد محمد صلاح أحد أفضل لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي، لكن هذا اليوم كان يومًا للنسيان بالنسبة للمهاجم المصري".

