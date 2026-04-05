أبدى مارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا ولاتسيو الإيطالي السابق، اعتراضه على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب لقب كأس الأمم الأخيرة من السنغال ومنحها للمغرب.

تصريحات مثيرة من مارك فيش عن كأس الأمم الأخيرة 2025

وقال فيش في تصريحات تلفزيونية إن باتريس موتسيبي قدم دعماً مالياً كبيراً لنادي صن داونز وهو ما ساهم في جعله أحد أقوى أندية القارة، مشيراً إلى أن ضخ الاستثمارات في الأندية ينعكس بشكل مباشر على قوة كرة القدم الإفريقية.

وأضاف أن أي نادٍ يحصل على تمويل قوي يصبح بالضرورة من بين الأكثر نجاحاً، معتبراً أن عوامل الدعم المالي باتت حاسمة في تحديد قوة الفرق.

وأكد فيش أنه يرى أن منتخب السنغال هو البطل الحقيقي للبطولة الإفريقية، مشيراً إلى صعوبة تصديق بعض القرارات المتعلقة بالبطولة.

فيش: أراهن على تأهل مصر وبلجيكا في كأس العالم

وفي سياق آخر، تحدث عن بطولة كأس العالم مرجحاً تأهل منتخبي مصر وبلجيكا إلى الدور الثاني، متمنياً ظهور جيد لمنتخب جنوب أفريقيا رغم صعوبة المجموعة التي تضم المكسيك.

وأوضح أن منتخب جنوب أفريقيا لم ينجح تاريخياً في تجاوز دور المجموعات لكنه يأمل في تحقيق إنجاز هذه المرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة لاعبين أصحاب شخصية قوية مثل حسام حسن مشيداً بحماسه وانضباطه وقدرة منتخب مصر على تقديم أداءً مختلفاً في المرحلة المقبلة.

