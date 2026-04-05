جميع المباريات

عبد الحفيظ تولى المفاوضات.. وكيل بلال عطية يكشف كواليس انتقاله إلى الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد السلام

12:17 ص 05/04/2026

بلال عطية

كشف سيد عامر، وكيل أعمال بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، عن كواليس انتقال اللاعب إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني خلال الفترة المقبلة.

تصريحات وكيل أعمال بلال عطية

وأوضح أن الأهلي وافق على عرض النادي الإسباني لرحيل اللاعب الشاب، بعد فترة من المتابعة من جانب راسينج، الذي أبدى إعجابه بإمكانات بلال عطية، خاصة بعد ظهوره مع منتخب مصر، حيث رأى مسؤولو النادي أنه يتناسب مع أسلوب لعب الفريق ويتمتع بشخصية قوية داخل الملعب.

وأشار عامر، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر 2"، إلى أن العرض قدم منذ فترة، وكان سيد عبد الحفيظ يتولى إدارة الملف من جانب الأهلي، حيث وضعت إدارة النادي عددًا من الشروط، مثل ماحدث مع صفقة حمزة عبد الكريم، وهو ما أدى إلى تأخر إتمام الاتفاق حتى درسه النادي الإسباني بشكل كامل.

وأضاف أن هناك جلسة أخيرة مرتقبة بين مسؤولي الناديين، من أجل وضع اللمسات النهائية على الصفقة وتوقيع العقود بشكل رسمي.

بنود شراء بلال عطية

واختتم بأن اللاعب سينتقل إلى راسينج سانتاندير لمدة موسمين على سبيل الإعارة دون مقابل، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية الشراء، إلى جانب بعض البنود التي تحفظ حقوق الأهلي، مثل الحصول على مكافآت إضافية حال تسجيل اللاعب عددا معينا من الأهداف.

