أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة نظام مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية لموسم 2026-2027.

وبحسب القرار يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز مباشرة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، فيما يشارك صاحب المركز الثالث في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كما نصت اللائحة على أن بطل كأس مصر يحصل على مقعد إفريقي وفي حال كان البطل ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتم منح المركز الرابع فرصة للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية.

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة الحسم

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة حسم اللقب، يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 38 نقطة، يليه المصري البورسعيدي خامساً بـ32 نقطة، ثم سموحة في المركز السادس بـ31 نقطة، بينما يتذيل مجموعة الحسم إنبي برصيد 30 نقطة.

بيراميدز ينافس على لقب كأس مصر

وفي سياق متصل، حجز بيراميدز مقعده في نهائي كأس مصر بعد فوزه الكبير على إنبي بنتيجة 4-0 في نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ليضرب موعداً مع فريق زد في النهائي المقرر إقامته يوم 10 مايو على استاد القاهرة.

وجاءت أهداف بيراميدز عبر مصطفى زيكو في الدقيقة 14، وناصر ماهر في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم اختتم محمود عبد الحفيظ زلاكه الرباعية في الدقيقة 60.

‏