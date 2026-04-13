نجح فريق صن داونز في تحقيق فوزا مهما على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف صن داونز الوحيد في المباراة اللاعب برايان ليون من راسية قوية عجز الحارس من التصدي لها، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

موعد مباراة إياب صن داونز والترجي

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز نظيره الترجي، يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل الفريق الجنوب أفريقي.