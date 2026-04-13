مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

20:00

السد القطري

جميع المباريات

موعد مباراة العودة بين الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

12:08 ص 13/04/2026

خلال مباراة صن داونز والترجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق صن داونز في تحقيق فوزا مهما على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف صن داونز الوحيد في المباراة اللاعب برايان ليون من راسية قوية عجز الحارس من التصدي لها، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

موعد مباراة إياب صن داونز والترجي

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز نظيره الترجي، يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل الفريق الجنوب أفريقي.

صن داونز الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

إعلان