دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
16:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 2
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

الترجي في مأزق.. صن داونز يضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

04:07 م 18/04/2026 تعديل في 04:11 م

خلال مباراة صن داونز والترجي

تقدم صن داونز الجنوب أفريقي، على الترجي التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

نتيجة الشوط الأول بين صن داونز والترجي

انتهى الشوط الأول بين صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، بتقدم أصحاب الأرض عن طريق الكولومبي برايان ليون في الدقيقة 35.

وهكذا وضع صن داونز قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أنه فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف، بينما يحتاج الترجي لـ3 أهداف لانتزاع بطاقة التأهل.

ويواجه الفائز من مباراة صن دوانز والترجي التونسي، الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي ومواطنه نهضة بركان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صن داونز الترجي دوري أبطال أفريقيا

ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا
فقد الوعي و30 غرزة.. تفاصيل إصابة لاعب جوهور الماليزي أمام الأهلي
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
"إظهار الصورة كاملة للرأي العام".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو
أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب.. وتعلق:"أول رحلة منفردة"- صور
