الترجي في مأزق.. صن داونز يضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقدم صن داونز الجنوب أفريقي، على الترجي التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

نتيجة الشوط الأول بين صن داونز والترجي

انتهى الشوط الأول بين صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، بتقدم أصحاب الأرض عن طريق الكولومبي برايان ليون في الدقيقة 35.

وهكذا وضع صن داونز قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أنه فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف، بينما يحتاج الترجي لـ3 أهداف لانتزاع بطاقة التأهل.

ويواجه الفائز من مباراة صن دوانز والترجي التونسي، الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي ومواطنه نهضة بركان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد.. قناة مجانية تنقل نهائي كأس ملك إسبانيا

"إظهار الصورة كاملة للرأي العام".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو



