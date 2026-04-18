دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

إعلان

"هزمنا الأهلي من قبل".. رسالة قوية من لاعب الترجي قبل موقعة صن داونز

كتب : هند عواد

01:23 م 18/04/2026

جاك ديارا لاعب الترجي

استشهد جاك ديارا، لاعب الترجي التونسي، بفوزه على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حديثه بقدرته على تخطى صن داونز في نصف نهائي البطولة.

وتأهل الترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1-0 ذهابا و3-2 إيابا.

لاعب الترجي يستشهد بالأهلي قبل مواجهة صن داونز

أعرب جاك ديارا، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وقال في تصريحات صحفية: "إنها مباراة كرة قدم، لذا فقد هزمونا على أرضنا، لكن تذكروا أننا هزمنا الأهلي خارج أرضنا، لذلك أعتقد أنه من الممكن، في الواقع أعتقد مع زملائي في الفريق، أعتقد أنه من الممكن أن نفعل ذلك مرة أخرى ونهزم ماميلودي صنداونز هنا في بريتوريا".

ويحتاج الترجي التونسي إلى تسجيل هدف واحد على الأقل في بريتوريا للحفاظ على آماله، بينما تصل المباراة للوقت الإضافي في حالة التعادل.

"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي
موسيقار الأجيال.. هل تقدم أسرة محمد عبدالوهاب سيرته في عمل فني قريبا؟
"هالو كيتي".. قصة شخصية كرتونية خطفت القلوب حول العالم
منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
المحليات لم تشاهد حملات الترشيد.. أعمدة إنارة الطريق الدائري تعمل نهارا
إعلان

إعلان

