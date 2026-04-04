مايوركا يخطف الفوز من ريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد السلام

06:35 م 04/04/2026

خلال مباراة مايوركا وريال مدريد

نجح ريال مايوركا في خطف الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

وسجل أهداف ريال مايوركا كلا من: مانو مورلانيس في الدقيقة 41، فيدات موريكي في الدقيقة 1+90.

وأحرز هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة اللاعب إيدير ميليتتاو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

جدول ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع ريال مايوركا نقاطه إلى 31 نقطة ليحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب وينجح في الابتعاد عن دائرة الهبوط، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 69 نقطة ليحتل المركز الثاني متفوقا عليه برشلونة صاحب المركز الأول بفارق 4 نقاط.

أبو تريكة يهاجم سلوت: "أنت طفشت محمد صلاح.. ولا يحتاج لشهادتك"


هل يرحل صلاح عن ليفربول بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء؟.. سلوت يجيب

وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
سفارة مصر في أبوظبي توضح شروط إصدار تصاريح العمل الجديدة للمصريين
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق