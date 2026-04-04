نجح ريال مايوركا في خطف الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

وسجل أهداف ريال مايوركا كلا من: مانو مورلانيس في الدقيقة 41، فيدات موريكي في الدقيقة 1+90.

وأحرز هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة اللاعب إيدير ميليتتاو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

جدول ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع ريال مايوركا نقاطه إلى 31 نقطة ليحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب وينجح في الابتعاد عن دائرة الهبوط، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 69 نقطة ليحتل المركز الثاني متفوقا عليه برشلونة صاحب المركز الأول بفارق 4 نقاط.

