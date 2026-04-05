قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الوزارة اقترحت على وزارة الاتصالات أن يكون هناك قانون للحماية من مواقع التواصل الاجتماعي للتطبيق ومراعاة احتياطات السن .

الذكاء الاصطناعي أحسن اختراع أفاد العملية التعليمية آخر 100 عام

وأضاف عبد اللطيف، موجهًا حديثه إلى الطلبة المشاركين في الاجتماع من المدارس: "الجيل اللي في أولى ثانوي بدأنا ندرس له برمجة كودينج وذكاء اصطناعي، وأعتقد أن أحسن اختراع يفيد العملية التعليمية ظهر آخر 100 عام، هو الذكاء الاصطناعي؛ لأن التعليم قائم على تحليل البيانات، وهذا سيساعد الطلبة على الابتكار والتفكير النقدي، وهذا يساعد فيه الذكاء الاصطناعي".

وتابع وزير التعليم: أية مهنة الآن تحتاج إلى برمجة وذكاء اصطناعي، وتدريسه في أولى ثانوي ليس له علاقة بعملك مهندسًا تكنولوجيًّا أو مبرمجًا؛ ولكن هذا أمر يجب أن تكونوا فاهمينه، فهل الطبيب اللي فاهم برمجة مثل اللي مايعرفش؟! أية مهنة ستعملون بها لا يمكن دون أن تفهم برمجة وذكاء اصطناعي؛ لأنه يمثل طريقة تفكير بشكل مختلف .



البرمجة ليست مادة للنجاح فقط بل مهارة للحياة

وأضاف عبد اللطيف: مهم ألا تتعاملوا مع البرمجة على أنها مادة للنجاح؛ إنما مهارة للحياة، ومنصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها بتفكير نقدي، ونعلم أين الخبر السليم وغير السليم، ومهم أن هذا القانون يخرج؛ لأنه مهم جدًّا بالشكل الذي يساعد وزير الاتصالات أن تكون المنصات الموجودة تعطي محتوى مفيدًا لا نتحدث عن حجب منصات.