نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على دور المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في انخفاض معدلات البطالة.

تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودتها

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودتها بما يعزز ارتباطها باحتياجات سوق العمل، حيث أظهرت المؤشرات الدولية تحسنًا ملحوظًا في مستوى المواءمة بين التخصصات التعليمية ومتطلبات التشغيل، وقد أسهم هذا التوجه في دعم فرص التوظيف وتراجع معدلات البطالة، لا سيما بين حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، بالتوازي مع التوسع في استحداث برامج تعليمية حديثة، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير مسارات تعليمية تواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية.

تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بربط مخرجات التعليم

وتناولت الإنفوجرافات، رصد تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، إذ تقدمت مصر 66 مركزًا في مؤشر التطوير والتعاون البحثي بين الجامعات الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصل إلى المركز الـ 61 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 127 عام 2014، كما تقدمت مصر 48 مركزًا في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال"INSEAD"، لتصل إلى المركز الـ 69 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 117 عام 2017.

تقدم مصر 29 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الجامعي



وأشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 29 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الجامعي وقدرته على تلبية احتياجات الاقتصاد الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 87 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ 116 عام 2019، وكذلك تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصل إلى المركز الـ 86 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 99 عام 2014، إلى جانب زيادة النشر العلمي بنسبة 179%، وفقًا لـ "SCimago"، لتصل إلى 43.8 ألف بحث منشور دوليًا عام 2024، مقارنة بـ 15.7 ألف بحث منشور دوليًا عام 2014.

تراجع معدلات البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة والعليا

وأبرزت الإنفوجرافات تراجع معدلات البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، إذ انخفض معدل البطالة بين حملة المؤهل المتوسط الفني بمقدار 10.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.6% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 15.5% خلال الربع الرابع من عام 2014.

فيما تراجع المعدل بين حملة المؤهل فوق المتوسط والأقل من الجامعي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 10.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 11% خلال الربع الرابع من عام 2014.

وانخفض معدل البطالة بين حملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي بمقدار 5.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 12.6% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 17.9% خلال الربع الرابع من عام 2014.

وقد أسهم ذلك في انخفاض معدل البطالة بمقدار 6.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.2% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 12.9% في الربع الرابع من عام 2014.

وبشأن الاهتمام بالبحث العلمي واستحداث برامج تعليمية جديدة، أوضحت الإنفوجرافات أنه على صعيد تطوير التعليم الجامعي، ارتفع عدد البرامج الجديدة المميزة بالجامعات الحكومية بنسبة 84.3%، لتصل إلى 737 برنامجًا عام 2025، مقارنة بـ 400 برنامج عام 2014.

كما تم افتتاح 14 جامعة تكنولوجية تشمل 29 تخصصًا أبرزها، تكنولوجيات الأوتوترونكس، والأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية، الميكاترونيكس، إضافة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، تم افتتاح 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات متنوعة، منها تصميم المواقع الإلكترونية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في حين تم تطوير واستحداث 230 برنامجًا وتخصصًا بمدارس التعليم الفني.

وأشارت الإنفوجرافات إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لربط التعليم العالي بخطة التنمية الشاملة، والتي تعمل على إنشاء تحالفات بين القطاعين العام والخاص، ويعمل كل تحالف في قطاع اقتصادي واعد بنطاق جغرافي محدد ليكون محركًا للتنمية، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة لـ 9 تحالفات نحو 2.2 مليار جنيه.

ومن أجل تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، جارٍ الاستعداد للإعلان عن برنامج "أستاذ لكل مصنع" بهدف تطبيق الأفكار العلمية للباحثين والمبتكرين على أرض الواقع وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول صناعية عملية.