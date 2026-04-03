أثارت إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي، خلال تواجده مع منتخب مصر، تساؤلات حول أحقية نادي سيراميكا في الحصول على تعويض مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على منح الأندية تعويضات مالية في حال تعرض لاعبيها لإصابات قوية خلال تواجدهم مع المنتخبات في الأجندات الدولية خلال نظام يُعرف باسم "برنامج حماية الأندية".

كما أكد خبير اللوائح عامر العمايرة لمصراوي، أن نادي سيراميكا كليوباترا يستحق المطالبة بتعويض مالي من الفيفا بداية من اليوم الـ28 لإصابته.

ما هو برنامج حماية الأندية بالفيفا؟

يستفيد من هذا البرنامج النادي المرتبط بعقد مع اللاعب، حيث تُصرف التعويضات له مباشرة، بشرط أن يكون اللاعب محترفًا ويتقاضى راتبًا ثابتًا وفق عقد رسمي.

تشترط اللوائح عدة معايير لصرف التعويض، أبرزها أن تتجاوز مدة غياب اللاعب 28 يومًا متتاليًا بسبب الإصابة، وأن تكون الإصابة قد حدثت خلال فترة دولية رسمية، سواء في مباراة أو تدريب تحت إشراف المنتخب.

كما يشترط أن تكون الإصابة ناتجة عن حادث مفاجئ أثناء وجود اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده، وهو ما ينطبق على حالات الإصابات القوية مثل قطع الرباط الصليبي.

كم يبلغ التعويض المالي للاعبين من فيفا؟

تُحسب قيمة التعويض وفق الراتب الأساسي للاعب دون الحوافز، مع حد أقصى يومي يقارب 20,548 يورو، بينما لا يتجاوز إجمالي التعويض عن الإصابة الواحدة 7.5 مليون يورو سنويًا.

ويبدأ صرف التعويض بعد اليوم الـ29 من الإصابة، ولمدة تصل إلى عام كامل كحد أقصى، ما يعني أن مدة الغياب تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة المبلغ.

في المقابل، لا تشمل التعويضات الإصابات التي تقل مدة غيابها عن 28 يومًا، أو بعض حالات لاعبي منتخبات الشباب، إلى جانب حالات العجز الدائم التي تخضع لأنظمة تأمينية مختلفة.

هل يستحق نادي سيراميكا تعويضًا؟

بما أن تشخيص اللاعب إسلام عيسى هو إصابة الرباط الصليبي والتي تتطلب عادة غياباً يمتد من 6 إلى 9 أشهر (أو أكثر)، فإنها تقع مباشرة ضمن نطاق التغطية التأمينية لبرنامج حماية اللاعبين، كما أن اللاعب أصيب خلال الأجندة الدولية وفي مباراة معتمدة دوليًا.

وتعد حالة اسلام عيسي مشابهة لما حدث مع نادي الهلال السعودي بعدما حصل على تعويض بعد إصابة نيمار بالرباط الصليبي مع منتخب البرازيل، وكذلك استحق برشلونة تعويضاً عن إصابة لاعب الوسط جافي لنفس السبب.

