نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا أوليا عبر منصته "تروث سوشيال" عقب حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

قال ترامب في منشوره: "إن أمسية صعبة شهدتها العاصمة واشنطن"، مشيدا بسرعة استجابة جهاز الخدمة السرية والشرطة.

ووصف ترامب أداء الشرطة وجهاز الخدمة السرية، أنه ممتاز وشجاع، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض على المنفذ.

وأضاف أنه أوصى بمواصلة الفعالية قائلا: "اتركوا العرض يستمر"، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيكون بيد جهات إنفاذ القانون، التي ستحدد ما إذا كان سيتم استكمال البرنامج أو تعديله.

وأكد أن ما تبقى من الأمسية سيكون مختلفا عما كان مخططا له، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع الوضع وفق ما تراه الأجهزة الأمنية مناسبا، في إشارة إلى استمرار التحقيقات وتقييم الموقف الميداني.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن ترامب ونائبه جي دي فانس أجليا من حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، عقب حادث إطلاق نار داخل أو قرب قاعة الفعالية في فندق "هيلتون واشنطن"، ما أدى إلى حالة ذعر واسعة بين الحضور.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أجهزة الخدمة السرية اقتحمت القاعة وطلبت من الموجودين الانبطاح فورا، قبل إخلاء المكان وإخراج كبار الشخصيات بشكل عاجل.

وبحسب التفاصيل الأولية، أطلق مسلح النار داخل محيط الحفل قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، من دون تسجيل إصابات مؤكدة حتى الآن، فيما انتشرت قوات أمنية بكثافة وأغلقت محيط الفندق بالكامل وبدأت تحقيقات موسعة لتحديد دوافع الحادث.

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوليلمي، أن الجهاز بالتعاون مع شرطة العاصمة يحقق في إطلاق النار قرب نقطة تفتيش أمنية رئيسية، مع استمرار السيطرة الأمنية الكاملة على الموقع، وفقا لروسيا اليوم.