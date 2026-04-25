فقد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تحقيق العديد من الأرقام القياسية في مباراة فريقه التي أقيمت اليوم أمام كريستال بالاس بالدوري، بعدما غادر الملعب مع بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وكان صاحب الـ33 عاما غادر ملعب مباراة الريدز أمام كريستال بالاس، في الدقيقة 57، بعد تعرضه لإصابة عضلية، لم تساعده على استكمال اللقاء بشكل طبيعي.

أرقام لم ينجح صلاح في تحقيقها أمام كريستال بالاس

وكان يطمح صلاح لتحقيق مجموعة من الأرقام القياسية في مباراة اليوم، أبرزها تسجيل هدفا والوصول للهدف رقم 10 في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين في مواجهات الفريقين، بالتساوي مع ساديو ماني برصيد 10 أهداف كلا منها.

وعقب مغادرة صلاح أرضية الملعب ودون تسجيل أي هدف، فقد فرصة الوصول للهدف رقم 10 الذي كان سيكتب للنجم المصري العديد من الأرقام القياسية، ومنها معادلة ماني في صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين.

وغياب صلاح عن التسجيل في مباراة كريستال بالاس، جعله يفقد فرصة تسجيل هدفه العاشر في مرمى الفريق، الذي كان سيصبح الفريق رقم 9 الذي يسجل النجم المصري بشباكه 10 أهداف أو أكثر، مما جعله يفقد فرصة ملاحقة آلان شيرار كثاني أكثر لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أكبر عدد من الفرق البريميرليج.

وسبق للنجم الإنجليزي آلان شيرار تسجيل 10 أهداف أو أكثر، في شباك في 12 فريقا مختلفا بالدوري الإنجليزي.

وكان النجم المصري ينتظر أيضًا، تسجيل هدف في مباراة اليوم ليعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان صلاح سيصبح ثاني لاعب يبلغ من العمر 33 عاماً أو أكثر يسجل في أربع مباريات متتالية يشارك فيها بالدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يتمكن من هذا الأمر بعد عدم التسجيل في مباراة اليوم.

أرقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم

ويعد الموسم الحالي 2025-2026، هو الأخير للنجم المصري بقميص فريق ليفربول، حيث اعلن قائد الفراعنة في وقت سابق رحيله عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وظهر صلاح في الموسم الحالي رفقة الريدز، في 38 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 21 هدفا، بواقع تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

