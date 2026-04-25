"بسبب التذاكر".. هجوم قوي من جماهير ليفربول ضد إدارة النادي خلال مباراة كريستال بالاس

كتب : يوسف محمد

06:13 م 25/04/2026
وجهت جماهير ليفربول انتقادات قوية لإدارة الفريق، خلال مباراة الفريق المقامة حاليا أمام نظيره كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق ليفربول حاليا نظيره كريستال بالاس، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

سبب اعتراض جماهير ليفربول على إدارة النادي

وكانت إدارة ليفربول أعلنت في وقت سابق، إنها ستقوم برفع أسعار التذاكر الموسمية للفريق على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز في المواسم الثلاث المقبلة.

وتسبب هذا القرار في موجة غضب كبيرة من قبل جماهير ليفربول، الذي عبرت عن استيائها الشديد من هذا القرار، خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس اليوم.

اعتراض جماهير ليفربول على إدارة النادي

وهاجمت جماهير الريدز إدارة النادي بشكل كبير، حيث رفعت لافتات في الدقيقة 13 من عمر المباراة، تحمل اللون الأصفر وكلمة "تحذير"، في إشارة إلى غضبهم من قرار زيادة أسعار التذاكر في الفترة المقبلة.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة جمعهم من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

