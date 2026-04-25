الدوري الإنجليزي

ليفربول

17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:15

ساوثامبتون

جميع المباريات

نجم آرسنال السابق: منتخب مصر قادر على التألق بـ كأس العالم2026 .. وصلاح أسطورة مستمرة

كتب : نهي خورشيد

03:08 ص 25/04/2026
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية لاعب منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي منتخب مصر (18) (1)

أكد فيليب سنديروس لاعب آرسنال وميلان السابق، أن منتخب مصر يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم مستويات مميزة في البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم.

نجم أرسنال يتحدث عن أداء منتخب مصر في كأس العالم2026

وأوضح سنديروس في تصريحات تلفزيونية أن منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة القادرين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن حسن استغلال هذه الإمكانيات سيمنح الفريق ظهوراً مشرفاً ونتائج إيجابية.

وأضاف أن الطموحات داخل المنتخب إلى جانب الإمكانات الفنية المتاحة تفتح الباب أمام تحقيق إنجازات مهمة خلال الفترة المقبلة.

سنديروس يتوقع مستقبل أكبر لصلاح

وفي سياق متصل، أشاد سنديروس بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أنه سيبقى واحدًا من أساطير كرة القدم العالمية بفضل ما قدمه خلال مسيرته.

وأشار إلى أن رحلة صلاح مع ليفربول لا تمثل المحطة الأخيرة في مشواره، موضحاً أن اللاعب لا يزال يمتلك القدرة على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما لفت إلى إمكانية خوض محمد صلاح تجربة جديدة في دوريات أخرى، مؤكداً أنه يملك المؤهلات التي تمكنه من التألق مع أندية كبرى مثل ميلان حال انتقاله إلى الدوري الإيطالي.

"المئوية الأولى".. كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري

"نقل للمستشفى".. إصابة خطيرة للاعب الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول كأس العالم2026

فيديو متداول يزعم العثور على "برص" في طاجن المكرونة بسوهاج.. وتحرك عاجل
فيديو متداول يزعم العثور على "برص" في طاجن المكرونة بسوهاج.. وتحرك عاجل
الخارجية الإيرانية: لا خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة في إسلام آباد
الخارجية الإيرانية: لا خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة في إسلام آباد
مصر في قلب المعادلة.. دلالات مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع نيقوسيا؟
مصر في قلب المعادلة.. دلالات مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع نيقوسيا؟
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة

