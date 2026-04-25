"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهاته أمام كريستال بالاس؟

أكد فيليب سنديروس لاعب آرسنال وميلان السابق، أن منتخب مصر يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم مستويات مميزة في البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم.

نجم أرسنال يتحدث عن أداء منتخب مصر في كأس العالم2026

وأوضح سنديروس في تصريحات تلفزيونية أن منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة القادرين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن حسن استغلال هذه الإمكانيات سيمنح الفريق ظهوراً مشرفاً ونتائج إيجابية.

وأضاف أن الطموحات داخل المنتخب إلى جانب الإمكانات الفنية المتاحة تفتح الباب أمام تحقيق إنجازات مهمة خلال الفترة المقبلة.



سنديروس يتوقع مستقبل أكبر لصلاح

وفي سياق متصل، أشاد سنديروس بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أنه سيبقى واحدًا من أساطير كرة القدم العالمية بفضل ما قدمه خلال مسيرته.

وأشار إلى أن رحلة صلاح مع ليفربول لا تمثل المحطة الأخيرة في مشواره، موضحاً أن اللاعب لا يزال يمتلك القدرة على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما لفت إلى إمكانية خوض محمد صلاح تجربة جديدة في دوريات أخرى، مؤكداً أنه يملك المؤهلات التي تمكنه من التألق مع أندية كبرى مثل ميلان حال انتقاله إلى الدوري الإيطالي.

