يلاقي فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس الإنجليزي غدا السبت 25 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس غدا السبت، على ستاد "أنفيلد" معقل فريق ليفربول، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس

ومباراة الغد تعد هى المباراة رقم 19، التي يخوضها محمد صلاح أمام كريستال بالاس في مختلف البطولات، حيث سبق له مواجهة كريستال بالاس في 18 مباراة سابقة.

وخلال 18 مباراة سابق، خاضها صلاح أمام كريستال بالاس، تمكن من الفوز في 11 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل في 3 لقاءات.

ونجح صلاح في تسجيل 9 أهداف في مرمى كريستال بالاس، خلال 18 مباراة سابقة، ونجح في تقديم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 9 أهداف وبفارق هدف واحد عن المتصدر ساديو ماني لاعب الريدز السابق صاحب الـ10 أهداف.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويدخل فريق ليفربول مباراة الغد أمام كريستال بالاس، هو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة جمعهم من 33 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ13 بجدول الترتيب، برصيد 43 نقطة جمعهم من 32 مباراة بالمسابقة.

