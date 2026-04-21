كشفت تقارير إنجليزية اليوم الثلاثاء، عن وجود اهتمام من قبل فريق ليفربول الإنجليزي، بالتعاقد مع يان ديوماندي لاعب لايبزج الألماني خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل محمد صلاح عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان النجم المصري أعلن في وقت سابق، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مفاوضات ليفربول يان ديوماندي لاعب لايبزج

وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن ديوماندي أصبح هدفا لليفربول للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة ذاتها أن صاحب الـ19 عاما، أن ليفربول قد يلاقي منافسة قوية لضم اللاعب، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه أيضًا.

وأوضحت الصحيفة أيضًا، أن فريق لايبزج يسعى لتجديد تعاقده نجمه الشاب خلال الفترة المقبلة.

أرقام ديوماندي مع لايبزج

وانضم ديوماندي لفريق لايبزج الألماني، في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من ليجانس الإسباني بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وخاض النجم الإيفواري خلال الموسم الحالي مع لايبزج 32 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

على الجانب الآخر، يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره كريستال بالاس يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

