تحدد بشكل رسمي مساء اليوم الإثنين، أول الأندية الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز لـ تشامبيونشيب.

وبات فريق وولفرهامبتون أول الأندية التي تحدد هبوطه لدوري تشامبيونشيب، بعد مباراته اليوم أمام كريستال بالاس.

نتيجة مباراة ولفرهامبتون وكريستال بالاس

انتهت مباراة ولفرهامبتون وكريستال بالاس بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

فبعد حصول وست هام على نقطة واحدة من مباراته أمام كريستال بالاس، أصبح الفارق بينه وبين وولفرهامبتون 16 نقطة، ليهبط الفريق بشكل رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تشامبيونشيب.

