أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين تعرض نجمه الفرنسي كريم بنزيما، للإصابة قبل أيام قليلة من مواجهة الخلود في نهائي كأس الملك.

موعد مباراة الهلال والخلود

ويلاقي فريق الهلال نظيره الخلود يوم الخميس المقبل الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار نهائي كأس الملك.

تفاصيل إصابة كريم بنزيما

وأعلن نادي الهلال السعودي، أن اللاعب سيخضع لجلسة علاجية خلال الأيام المقبلة، بعد شكواه من آلام في الظهر.

ولم يكشف الهلال عن موقف كريم بنزيما، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الخلود، في نهائي كأس الملك.

أرقام بنزيما مع الهلال السعودي

وانضم النجم الفرنسي لفريق الهلال السعودي، في يناير الماضي قادما من فريق اتحاد جدة، بعقد يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2027.

وظهر بنزيما خلال الموسم الحالي مع الهلال منذ الانضمام للفريق، في 8 مباريات بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 12 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف.

