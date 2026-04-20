"قبل نهائي كأس الملك".. الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة كريم بنزيما

كتب : يوسف محمد

10:25 م 20/04/2026
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين تعرض نجمه الفرنسي كريم بنزيما، للإصابة قبل أيام قليلة من مواجهة الخلود في نهائي كأس الملك.

موعد مباراة الهلال والخلود

ويلاقي فريق الهلال نظيره الخلود يوم الخميس المقبل الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار نهائي كأس الملك.

تفاصيل إصابة كريم بنزيما

وأعلن نادي الهلال السعودي، أن اللاعب سيخضع لجلسة علاجية خلال الأيام المقبلة، بعد شكواه من آلام في الظهر.

ولم يكشف الهلال عن موقف كريم بنزيما، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الخلود، في نهائي كأس الملك.

أرقام بنزيما مع الهلال السعودي

وانضم النجم الفرنسي لفريق الهلال السعودي، في يناير الماضي قادما من فريق اتحاد جدة، بعقد يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2027.

وظهر بنزيما خلال الموسم الحالي مع الهلال منذ الانضمام للفريق، في 8 مباريات بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 12 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف.

أقرأ أيضًا:

"رفقة عبد الحفيظ".. الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد الودية من داخل ملعب التتش

"بعد أزمة التصريحات".. النادي الأهلي يعلن مقاطعة قناة "مودرن MTI"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
بعد حالة جدل.. الإمساك بالنسناس الهارب بقرية الزنكلون في الشرقية
من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)